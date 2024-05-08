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Александр Усик вместе с ДТЭК просят мировое сообщество помочь украинским энергетикам

Среда 08 мая 2024 14:52
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Александр Усик вместе с ДТЭК просят мировое сообщество помочь украинским энергетикам Александр Усик вместе с ДТЭК просят мировое сообщество помочь украинским энергетикам (фото: пресс-служба компании)
Автор: Илона Свиридова

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик совместно с компанией ДТЭК призывают международное сообщество предоставить неотложную помощь для восстановления и защиты украинской энергосистемы.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК о старте совместной с боксером кампании "БитваЗаСвіт".

В преддверии поединка Александра Усика с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который состоится 18 мая, украинский боксер вместе с ДТЭК будут призывать мировое сообщество к срочной технической помощи (предоставление для замены разрушенных генераторов, трансформаторов и турбин) для всех украинских энергетических компаний, чтобы подготовиться к следующей зиме.

"ДТЭК делает все возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к разрушенной врагом энергетической инфраструктуры и необходимости ее восстановления и защиты от новых преступных атак россии. Мы ценим, что Александр Усик и его команда разделяют эти стремления и помогут украинским энергетикам быть услышанными. У нас общая цель и общая задача – защитить наших людей и украинскую гражданскую инфраструктуру, чтобы каждая украинская семья была со светом и теплом", – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Россия разрушила 50% энергетической инфраструктуры Украины. В результате последних массированных атак в марте и апреле россия уничтожила более 80% мощностей тепловой генерации, 30% мощностей гидроэлектростанций и десятки критически важных магистральных подстанций по всей стране. По данным министерства энергетики Украины, убытки энергосистемы без учета последних атак составляют $11,5 миллиарда.

Поддержать Александра Усика во время боя в Эр-Рияде приедет около 30 ветеранов, вернувшихся на работу в ДТЭК после фронта.

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Александр Усик ДТЭК
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