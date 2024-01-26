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Александр Пикалов из "95 квартала" служит в Нацгвардии: появился документ

Александр Пикалов (фото: armyinform.com.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Актер и комик Александр Пикалов из "95 квартала" служит в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии. Это подтверждает официальный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост народного депутата Владимира Арьева в Facebook.

"О "Квартале". Говорят, они не служат. Однако есть один "кварталовец", который неплохо устроился", - пишет нардеп.

По его словам, Александр Пикалов проходит службу в Имиджево-издательском центре Национальной гвардии. 

"Сообщаем, что Пикалов А. В. был призван на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период в Национальную гвардию Украины и с 28.02.2022 по 17.01.2024 проходил военную службу в воинской части 3066 Северного оперативно-территории Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В документе также говорится о денежном довольствии.

"По информации, предоставленной воинской частью 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, за период прохождения военной службы Пикалов А. В. получал денежное довольствие в соответствии с Инструкцией", - говорится в документе.

Александр Пикалов проходит службу в НГУ (фото: facebook.com/volodymyr.ariev)

Сейчас Александр Пикалов помогает ВСУ и даже создал собственный фонд еще в 2022 году.

Скриншот

В основном фонд занимается помощью детям, пострадавшим в результате войны.

Фонд Александра Пикалова (фото: instagram.com/pikalovfond)

Ранее мы рассказывали о том, что "95 квартал" отменил свое выступление в Буковеле.

Также напомним, что актеры "95 квартала" высмеяли переселенцев из Скадовска на новогоднем концерте.

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НацгвардияАлександр Пикалов