Олег Винник вніс свій внесок в порятунок життів: продовжив справу батька

Олег Винник здав кров для порятунку життів українців (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник приєднався до важливої соціальної місії

Популярний співак Олег Винник підтримав донорський рух. Так, днями артист став почесним гостем на відкритті реконструйованого центру крові "Черкаси-Плазма" у рідній області співака.

Таким чином музикант вирішив привернути увагу до важливої проблеми браку донорів в Україні, продемонструвати соціально-відповідальну позицію і власним прикладом надихнути українців добровільно здавати кров для створення життєво необхідних ліків.

"Донорство - одна з найбільш почесних місій, які може вибрати людина. Поділившись часточкою своєї крові, ми потенційно можемо комусь врятувати життя. Я дуже радий, що на моїй малій батьківщині з'являються такі інноваційні, комфортні центри, і вдячний можливості підтримати важливу соціальну місію", - зазначив Винник.

Після офіційного відкриття центру та спілкування з пресою артист відправився в зал донацій для здачі крові, де для нього підготували спеціальне брендоване крісло.

"Мій батько був почесним донором. Можливо, і я зможу продовжити його справу", - поділився виконавець і побажав усім здоров'я.

Олег Винник здав кров для порятунку життів українців (фото: прес-служба артиста)

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