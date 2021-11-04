Олег Винник серйозно захворів. На одному концерті за кулісами він впав

Яка хвороба у Олега Винника?

У сюжеті зокрема йдеться про те, що зараз Винник перебуває на лікарняному.

З чим же це пов'язано?

Річ у тім, що один зі своїх сольних концертів в регіонах Олег перервав уже на п'ятій пісні і не зміг продовжити виступ.

Пізніше артист оприлюднив відео звернення до глядачів, у якому вибачився і пояснив, що все через довготривалий ларингіт, який не проходить вже кілька тижнів.



"Я чула про те, що Олег Винник скасовує свої концерти через хворобу - у нього ларингіт. Можливо, це через перевтому голосу. Я знаю, що в нього зараз тур по Україні і ніби на одному концерті за кулісами він навіть впав", - прокоментувала викладачка з вокалу Маргарита Мороз.

Винник має проблеми з голосом через куріння?

Журналісти пояснюють проблеми з голосом у Олега тим, що він - нікотинозалежний.

А куріння, як відомо, має негативний вплив на голосові зв’язки.

"На всіх відео папараці співак завжди із цигаркою: він курить до репетиції, у перервах, після виступів, на балконі вдома та на вулиці", - йдеться у сюжеті.

Скриншот з відео

Лікар Отто Стойка, як і педагог вокалу, зазначає, що на стан здоров’я також дуже впливає щільний графік артиста та ненормований робочий день, коли пізні виступи, мало сну та багато переїздів.

"Олегу Виннику це може загрожувати тим, що він просто тимчасово втратить голос. Таке буває навіть з оперними співаками, це може навіть бути хронічний процес, який періодично буде його спіткати", - пояснив лікар.



А поки артист відновлює свій баритон у три октави, наступні його виступи теж перенесені на весну. Однак цього разу вже не через ларингіт зірки, а через чергову хвилю коронавірусу.

Олег Винник захворів і відмінив концерти (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Що таке ларингіт?

Ларингіт це запалення слизових оболонок гортані, пов'язане часто із застудою, але також деякими вірусами і бактеріями, а ще респіраторними токсичними речовинами, алергією тощо.

Розвитку цього захворювання сприяють переохолодження, дихання через рот, запилене повітря, перенапруження гортані. Останній пункт якраз доволі притаманний артистам.

При ларингіті може спостерігатися захриплість аж до повної втрати голосу, сухість, лоскотання в горлі, сухий гавкаючий кашель, біль у горлі при ковтанні.

Щоб вилікувати ларингіт потрібно протягом як мінімум 5-7 днів не розмовляти (навіть шепотіти). А цього зіркам вкрай важко дотримуватися.

Також необхідно виключити з раціону гострі приправи, прянощі, гарячі або холодні напої, відмовитися від куріння і вживання спиртних напоїв.

Ось так виглядає ларингіт (wikipedia.org)