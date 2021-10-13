Олег Винник втратив рідну людину, бо не мав 50 тисяч на операцію

Здається, що Олег Винник - співак і зірковий детектив шоу "Маска", яке стартує на каналі "Україна" 23 жовтня, - завжди в гарному гуморі. Та йому, як і багатьом людям, довелося пережити дуже драматичні моменти в житті.

Днями артист в програмі " Зірковий шлях " зізнався, що втратив рідну людину, бо не мав грошей на операцію. Також вперше розповів про смерть дівчини, яка працювала з ним в команді.

За словами Олега, минулого року він перехворів на коронавірус, так само, як і вся його творча команда.

Сам Винник переніс COVID у легкій формі, а от у колективі трапилося горе - вони втратили молоду працівницю, яка померла від ускладнень вірусу.

І лише зараз співак вперше розповів, як пережив цю трагедію.

"Ти заходиш вночі в офіс, вмикаєш світло, йдеш по коридору. Її кабінет відкритий - ми працювали разом, але я ніколи не говорив з нею про особисте..." - пригадав Олег.

"Вона просила колегу привезти їй в лікарню комп’ютер, казала, що витрачає там час, хоче працювати. Він везе їй комп’ютер, а вона помирає...", - розповів артист.

Олег Винник (фото: Зірковий шлях)

І це не єдина болюча втрата в його житті.

Це зараз він успішний, але були часи, коли через брак коштів він не зміг врятувати близьку людину.

"Коли помирала твоя рідна людина, тобі потрібно було 50 тисяч євро на операцію. Рак. У мене цих грошей не було. І моя близька людина померла", - поділився болючими спогадами Винник.

З того часу співак пообіцяв собі, що гроші в нього будуть завжди.

Олег Винник (фото: Зірковий шлях)