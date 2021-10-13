ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Олег Винник втратив рідну людину, бо не мав 50 тисяч на операцію

Новость на русском →
Середа 13 жовтня 2021 20:00
Олег Винник втратив рідну людину, бо не мав 50 тисяч на операцію Олег Винник (фото: Зірковий шлях)
Автор: Артем Горовенко

Здається, що Олег Винник - співак і зірковий детектив шоу "Маска", яке стартує на каналі "Україна" 23 жовтня, - завжди в гарному гуморі. Та йому, як і багатьом людям, довелося пережити дуже драматичні моменти в житті.

Днями артист в програмі "Зірковий шлях" зізнався, що втратив рідну людину, бо не мав грошей на операцію. Також вперше розповів про смерть дівчини, яка працювала з ним в команді.

За словами Олега, минулого року він перехворів на коронавірус, так само, як і вся його творча команда.

Сам Винник переніс COVID у легкій формі, а от у колективі трапилося горе - вони втратили молоду працівницю, яка померла від ускладнень вірусу.

І лише зараз співак вперше розповів, як пережив цю трагедію.

"Ти заходиш вночі в офіс, вмикаєш світло, йдеш по коридору. Її кабінет відкритий - ми працювали разом, але я ніколи не говорив з нею про особисте..." - пригадав Олег.

"Вона просила колегу привезти їй в лікарню комп’ютер, казала, що витрачає там час, хоче працювати. Він везе їй комп’ютер, а вона помирає...", - розповів артист.

Олег Винник втратив рідну людину, бо не мав 50 тисяч на операцію

Олег Винник (фото: Зірковий шлях)

І це не єдина болюча втрата в його житті.

Це зараз він успішний, але були часи, коли через брак коштів він не зміг врятувати близьку людину.

"Коли помирала твоя рідна людина, тобі потрібно було 50 тисяч євро на операцію. Рак. У мене цих грошей не було. І моя близька людина померла", - поділився болючими спогадами Винник.

З того часу співак пообіцяв собі, що гроші в нього будуть завжди.

Олег Винник втратив рідну людину, бо не мав 50 тисяч на операцію

Олег Винник (фото: Зірковий шлях)

Раніше Винник розповів про аварію, яка могла коштувати йому життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Винник
LITE
Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія
Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія