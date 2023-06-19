Олег Винник дал первое интервью после длительного молчания: "Буду жалеть, что не держу в руках оружие"

Украинский певец Олег Винник долго "скрывался" от своих поклонников с начала полномасштабного вторжения россиян. О его жизни ходили слухи. Многие говорили, что он тяжело болен, другие же уверяли - он в Германии и проходит лечение.

В анонсе большого интервью для TouTube-канала "Крупным планом" исполнитель приоткрыл завесу тайны и рассказал, где он сейчас, чем занимается, и даже с кем живет.

Где сейчас Олег Винник

Так, на видео артист подтвердил, что он выехал из Украины. Судя по всему, он очень жалеет, что не может защитить родину на поле боя.

Мало того, он сказал, "что будет жалеть, что не держит оружие в руках, и что он не там".

Он также сообщил, что действительно болен.

"Это болезнью болеет 2% людей в Германии", - сказал певец, подтвердив, что он находится именно в Германии.

Что с семьей Олега Винника

Фанаты Олега уже давно говорили, что их кумир живет со своей бэк-вокалисткой Таюне. Ранее исполнитель не подтверждал и не опровергал эти слухи. Но в интервью он намекнул, что, мол вы знаете женщину, с которой я живу.

"Та, которая ближе мне. С которой я часто сплю. Она, не он. Вы ее знаете", - сказал Винник.

Когда выйдет полное интервью

Журналист Виктория Курочка, которая взяла интервью у артиста, сообщила что выйдет две его части.

"Выйдет две части интервью. Первую опубликуем, как только у KPП соберется достаточное количество подписчиков. К премьере скажу только… Помните видео по возвращению Винника в Киев? Ну то, какое усердно пушили блоггеры? Так вот – это постановка Даже интересно, кому нaстолько нечего было делать. Не имеют ничего общего с правдой, кстати, и все озвученные до сих пор диагнозы. Все остальное - узнаете скоро", - написала она в Facebook.

Винник помогает Украине

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину он публично выразил свою гражданскую позицию, резко осудил агрессию России и вторжение воспринял очень болезненно. Потом стало известно, что из Берлина он помогает украинским бойцам.

Он активно помогал покупать и переправлять автомобили для украинских военных. Отмечалось, что поиском машин и их покупкой он занимался лично, а еще отслеживал весь процесс их доставки до адресатов.