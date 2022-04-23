Окупанти вбили в Маріуполі двох талановитих дівчаток: не забудемо наших янголят

Російські окупанти вбили в Маріуполі двох маленьких актрис Єлизавету і Соню. Дівчатка грали в місцевому театрі "Концепція".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Війна забирає найкращих. У Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чудові маленькі актриси Єлизавета і Соня. Обидві грали Люссі в постановці Маріупольського театру "концепція" В "Лев, Чарівниця, шафа" за книгою "Хроніки Нарнії", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що в цій сумній події є якийсь символізм, оскільки ця книга була написана під час бомбардування Британії нацистами.

"Який сумний символізм з урахуванням того, що Хроніки Нарнії народилися в лондонському метро під час бомбардування нацистами Британії. Ми дуже співчуваємо рідним і близьким, і ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може бути прощення окупантам. Помстимося", - додав радник мера Маріуполя.

Також він розмістив фотографії загиблих дівчаток.

Фото: у Маріуполі загинули дві юні актриси Єлизавета і Соня