Окупанти вбили в Маріуполі двох талановитих дівчаток: не забудемо наших янголят
Російські окупанти вбили в Маріуполі двох маленьких актрис Єлизавету і Соню. Дівчатка грали в місцевому театрі "Концепція".
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Війна забирає найкращих. У Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чудові маленькі актриси Єлизавета і Соня. Обидві грали Люссі в постановці Маріупольського театру "концепція" В "Лев, Чарівниця, шафа" за книгою "Хроніки Нарнії", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що в цій сумній події є якийсь символізм, оскільки ця книга була написана під час бомбардування Британії нацистами.
"Який сумний символізм з урахуванням того, що Хроніки Нарнії народилися в лондонському метро під час бомбардування нацистами Британії. Ми дуже співчуваємо рідним і близьким, і ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може бути прощення окупантам. Помстимося", - додав радник мера Маріуполя.
Також він розмістив фотографії загиблих дівчаток.
Фото: у Маріуполі загинули дві юні актриси Єлизавета і Соня
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стала відома доля 7-річного Макара з Маріуполя, який записав відеозвернення до окупантів на руїнах свого будинку і під обстрілами.
А також ми публікували відео Азова з бункерів Азовсталі в Маріуполі, де від обстрілів вже майже два місяці сидять жінки, діти та люди похилого віку.