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Окупанти вбили в Маріуполі двох талановитих дівчаток: не забудемо наших янголят

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 14:55
Окупанти вбили в Маріуполі двох талановитих дівчаток: не забудемо наших янголят Фото: у Маріуполі дві юні актриси Єлизавета і Соня (t.me/andriyshTime)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти вбили в Маріуполі двох маленьких актрис Єлизавету і Соню. Дівчатка грали в місцевому театрі "Концепція".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Війна забирає найкращих. У Маріуполі загинули дві дівчинки, дві чудові маленькі актриси Єлизавета і Соня. Обидві грали Люссі в постановці Маріупольського театру "концепція" В "Лев, Чарівниця, шафа" за книгою "Хроніки Нарнії", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що в цій сумній події є якийсь символізм, оскільки ця книга була написана під час бомбардування Британії нацистами.

"Який сумний символізм з урахуванням того, що Хроніки Нарнії народилися в лондонському метро під час бомбардування нацистами Британії. Ми дуже співчуваємо рідним і близьким, і ніколи не забудемо талановитих янголят. Немає і не може бути прощення окупантам. Помстимося", - додав радник мера Маріуполя.

Також він розмістив фотографії загиблих дівчаток.

Окупанти вбили в Маріуполі двох талановитих дівчаток: не забудемо наших янголятФото: у Маріуполі загинули дві юні актриси Єлизавета і Соня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стала відома доля 7-річного Макара з Маріуполя, який записав відеозвернення до окупантів на руїнах свого будинку і під обстрілами.

А також ми публікували відео Азова з бункерів Азовсталі в Маріуполі, де від обстрілів вже майже два місяці сидять жінки, діти та люди похилого віку.

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