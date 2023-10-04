RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очки дороже обуви: Николас Карма узнал стоимость образа Анны Тринчер во Львове

Николас Карма узнал стоимость образа Анны Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - известный блоггер и певец, разработавший уникальную рубрику среди украинского медиаконтента "Сколько стоит Look?" и спрашивает это у звезд и простых прохожих.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на пост Николаса Кармы в Instagram рассказывает, сколько стоит последний лук Анны Тринчер во Львове.

Сколько стоит Look Анны Тринчер

В последнем выпуске этой рубрики героиней Николаса стала известная молодая и очень трендовая певица Анна Тринчер. Карма встретился с Анной на просторах Львовских улиц.

Девушка с удовольствием подошла к Николасу в кадр и рассказала, сколько стоил ее лук. Аня была одета в легкий белый костюм, состоящий из топа и шорт,  сапог от украинского бренда "Kachorovska", а также пиджака и очков от бренда "Mі-Mi2.

Итак, суммарная стоимость образа Ани составляет примерно 20 тысяч гривен. А вот что и сколько стоит, певица рассказала Николасу.

  • Белый легкий костюм оказался самым дешевым - его стоимость 100$
  • Дальше по росту цен идут сапоги - они стоят 5550 гривен.
  • А вот самой дорогой вещью в образе Ани вышли очки - их стоимость 10 000 гривен.

Тринчер только не назвала стоимость своего пиджака, но очевидно, что он тоже не дешевый, поскольку выглядит очень трендово и подчеркивает образ юной звезды.

Стиль Анны Тринчер

В общем, если говорить о стиле певицы - он смелый и провокационный. Ведь Анна не раз надевала леопард и очень откровенные платья или костюмы. Даже в обычной жизни девушка выбирает быть в тренде и одеваться смело, чтобы это становилось вызовом.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Она молода, может позволить себе выйти в свет в смелых нарядах и показать свое тело. Конечно, это не всегда играет ей на пользу, но в конце концов девушке это придает только большую популярность.

Ранее мы писали о том, что Николас Карма раскрыл стоимость наряда поп-звезды Милы Нитич.

А также мы писали о том, что Анна Тринчер отреагировала на слухи о разводе с Волошиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
трендиАнна Тринчер