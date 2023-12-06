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Оксен Лисовой трогательно поздравил защитников с Днем ВСУ: "Не просто украинцы"

Среда 06 декабря 2023 18:28
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Оксен Лисовой трогательно поздравил защитников с Днем ВСУ: "Не просто украинцы" Оксен Лисовой (фото: facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Юлия Любченко

Оксен Лисовой в День Вооруженных Сил Украины трогательно поздравил воинов с профессиональным праздником и днем героизма.

О том, какими словами министр образования и науки обратился к защитникам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на пост Оксена в Facebook.

Оксен Лисовой поздравил защитников Украины с праздником

6 декабря в Украине празднуется не только волшебный детский праздник - День Святого Николая, но и День Вооруженных сил Украины, которые, собственно, и оберегают жизнь детей и их родителей от врага уже почти два года.

Лисовой всегда уделяет должное внимание не только детям и их образованию, но и внимание к защитникам Украины и ее границ.

Весьма интересен тот факт, что именно эти два знаковых праздника в этом году соединились и имеют большой смысл для новых реалий нашей страны. Но Оксен решил выделить праздник, посвященный украинским героям.

"Для меня это одновременно день памяти и благодарности. С грустью и гордостью вспоминаю сегодня тех, кто уложил свою жизнь ради будущего Украины", - сказал Оксен.

Министр добавил, что прямо сейчас нас защищают не просто украинцы. Это и ученые, и учителя, и вчерашние школьники бок о бок со студентами - все они защищают нашу свободу.

Оксен Лисовой трогательно поздравил защитников с Днем ВСУ: &quot;Не просто украинцы&quot;

Оксен Лисовой поздравил защитников с Днем ВСУ (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

"Я ценю их преданность и благодарен за невероятный вклад в независимость государства. Защищая Украину, они одновременно защищают и наше будущее. Это больше, чем просто границы. Это о наших идеях, ценностях и, конечно же, надеждах и мечтах будущих поколений. Спасибо сегодня тем, кто ежесекундно рискует жизнью ради безопасности и будущего Украины", - заметил Лисовой.

Следует заметить, что Оксен выделил очень важные вещи и его слова это не только посвящение героям, но и прямой призыв людей обращать как можно больше внимания к маленьким победам наших защитников, как живых, так и павших.

Оксен Лисовой трогательно поздравил защитников с Днем ВСУ: &quot;Не просто украинцы&quot;

Оксен Лисовой поздравил защитников с Днем ВСУ (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Раньше мы рассказывали о лучших поздравлениях в стихах, прозе и картинках ко Дню ВСУ.

Читайте также наш материал о том, что Оксен Лисовой назвал основные ценные качества украинцев.

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Вооруженные силы Украины Оксен Лісовий