Оксана Марченко розповіла, чому вибрала Путіна кумом: він чудовий

Одіозна українська ведуча і дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко практично зізналася в любові до президента РФ Володимира Путіна. Вона розповіла, що дуже хотіла, щоб її дочку охрестив саме він і попросила про це чоловіка. Марченко зазначила, що ініціатором рішення "кумівства" була вона.

"Ініціатором була я. Попросила чоловіка звернутися з проханням до Володимира Володимировича, щоб він похрестив нашу дочку", - сказала ведуча "Стране".

Також дружина Медведчука прокоментувала, чому її вибір припав на російського президента. За її словами, він глибоко православна людина.

"Це особиста духовна історія, про яку, можливо, я коли-небудь розповім. Що ж до хрещеного, то давайте відразу розділимо Путіна як президента Російської Федерації, і Путіна — як православну людину, яка хрестила нашу дочку. Тільки в контексті православної людини я хочу про нього говорити. Тому я його й обрала", - сказала Марченко.

Ведуча називає Путіна чудовим хрещеним. Сім'я постійно підтримує з ним стосунки. Марченко зазначає, якби у неї народилася ще одна дитина, вона б обрала Володимира Путіна знову хрещеним.

"Він чудовий хрещений, який регулярно спілкується з хрещеницею. Вітає її з днями народження. Якщо коли-небудь вона вважатиме за потрібне щось розповісти про це спілкування, вона це зробить. А ми, природно, спілкуємося з Володимиром Володимировичем, підтримуємо стосунки. Більш того — якби у мене була ще одна дитина, я знову попросила б стати хрещеним саме його", - поділилася Марченко.

Як ми раніше повідомляли, Віктор Медведчук вказав у декларації 97 компаній і фірм, які записані на дружину Оксану Марченко.