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У вікні київської квартири помітили запалену новорічну ялинку: "сильні люди"

Автор: Світлана Мащенко

У Києві на Оболоні помітили новорічну ялинку із запаленими на ній гірляндами. Символ свята видно у вікні багатоповерхівки на п'ятому поверсі.

Фото виклали 26 липня в районній Facebook-спільноті.

"Слабаки ховають ялинку в січні, сильніші тримаються до лютого, а на Героїв Сталінграда, 8 тримаються до кінця липня. Ще 3 місяці і знову буде актуально", - підписано фото.

На кадрі видно високу новорічну красуню, яка сяє вогнями у вікні квартири п'ятого поверху.

Фото: Новорічна ялинка на Оболоні в Києві (facebook.com/minskiymassiv)

Користувачі мережі в коментарях жартують над такою знахідкою, називаючи мешканців цієї квартири "сильними людьми":

  • І ставили її напевно на 8 березня! Красені. Ні стереотипам.
  • Які сильні люди.
  • Апартаменти Санти. Оленів у вікні не було видно?
  • А може то радіонуклідний кактус-мутант там живе?
  • Може, люди ухекались кожен рік прикрашатись на НР і спецово обзавелися для святкування.
  • 7 вересня - єврейський новий рік - Рош га-Шана, так що все логічно.

Раніше ми писали, що в Києві водій сміттєвоза оригінально покарав "героя парковки".

Також повідомлялося, що у Миколаєві пасажир влаштував курйозну пробіжку перед трамваєм.

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