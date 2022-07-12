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Вікна будуть довго прозорими, мов повітря: виконайте перед миттям цю дію

Фото: Як вимити вікна ідеально і не допустити помилок (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Миття вікон - складний і трудомісткий процес, який займає ледь не весь день. Саме тому хочеться займатися таким прибиранням якомога рідше.

Яку дію треба виконати, перш ніж приступити до миття скляних поверхонь, пише Sante Plus.

Спочатку пропилососьте (заметіть) і вимийте підлогу

Цей крок необхідно зробити перед миттям вікон, щоб вони довго залишалися чистими та бездоганними.

Експерти з прибирання радять спершу підмести і витерти підлогу. Ця дія необхідна, бо після миття вікон на них легко налипає новий пил. Коли ви підмітаєте після того, як вимили скло, пил піднімається і осідає на ваших вікнах. І вуаля! Вони знову брудні...

Потім перемістіть всі предмети поруч з вікнами, щоб не пошкодити їх випадковим падінням. Під час миття вікна також бажано пересунути або зняти штору. Це дозволить вам виконувати своє завдання бездоганно та з максимальним комфортом.

Як ефективно вимити вікна?

Для ефективного прибирання необхідно дотримуватися деякого порядку дій.

Перш ніж очистити брудне скло, необхідно видалити пил з рами вікна. Далі очистіть скляну поверхню зверху вниз, починаючи із зовнішнього боку.

Робіть рухи вгору та вниз руками, щоб очистити. Якщо ви вкладете в це трохи енергії, ваші вікна засяють надовго. І будуть такими прозорими, немов повітря.

Природний засіб для чистки вікон

До речі, Для видалення відбитків пальців, пилу та бруду ідеальним розчином є білий оцет. Змішайте дві третини теплої води з третиною білого оцту, вилийте цей препарат у пляшку з пульверизатором.

Використовуючи чисту тканину з мікрофібри, почистіть вікна зазначеним вище методом.

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