Вікна будуть довго прозорими, мов повітря: виконайте перед миттям цю дію

Спочатку пропилососьте (заметіть) і вимийте підлогу

Цей крок необхідно зробити перед миттям вікон, щоб вони довго залишалися чистими та бездоганними.

Експерти з прибирання радять спершу підмести і витерти підлогу. Ця дія необхідна, бо після миття вікон на них легко налипає новий пил. Коли ви підмітаєте після того, як вимили скло, пил піднімається і осідає на ваших вікнах. І вуаля! Вони знову брудні...

Потім перемістіть всі предмети поруч з вікнами, щоб не пошкодити їх випадковим падінням. Під час миття вікна також бажано пересунути або зняти штору. Це дозволить вам виконувати своє завдання бездоганно та з максимальним комфортом.

Як ефективно вимити вікна?

Для ефективного прибирання необхідно дотримуватися деякого порядку дій.

Перш ніж очистити брудне скло, необхідно видалити пил з рами вікна. Далі очистіть скляну поверхню зверху вниз, починаючи із зовнішнього боку.

Робіть рухи вгору та вниз руками, щоб очистити. Якщо ви вкладете в це трохи енергії, ваші вікна засяють надовго. І будуть такими прозорими, немов повітря.

Природний засіб для чистки вікон

До речі, Для видалення відбитків пальців, пилу та бруду ідеальним розчином є білий оцет. Змішайте дві третини теплої води з третиною білого оцту, вилийте цей препарат у пляшку з пульверизатором.

Використовуючи чисту тканину з мікрофібри, почистіть вікна зазначеним вище методом.