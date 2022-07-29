В окупованому Маріуполі люди облаштовують квартири порсто неба (відео)

В окупованому Маріуполі загарбники продовжують знущатися над людьми. Вони зносять будинки городян, залишаючи людей без житла. Деякі змушені ночувати прямо під відкритим небом.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Люди організовують побут на вулицях

Андрющенко повідомляє, що люди на ЖМР 17 в районі колишнього кінотеатру "Савона" змушені продовжувати влаштовувати свій побут на вулиці.

Поки окупанти сиплють обіцянками і красивими тезами про "маневрене житло", маріупольці облаштовують після знесення будинків нові квартири в альтанках прямо під відкритим небом.

Ви можете подивитися, як це виглядає на відео.

Окупанти наживаються на горі людей

Тепер, щоб перепоховати тіло загиблої людини, потрібно заплатити 35 тисяч гривень в еквіваленті.

У той же час, так звані МВС і МНС відмовляються взагалі вивозити тіла померлих від природних причин безкоштовно.

Тому самотні люди після смерті залишаються в квартирах і будинках. Прямо зараз за адресою вул.Троїцька 71 кв. 69 четвертий день в замкненій квартирі знаходиться труп людини. Окупанти ігнорують цей факт.