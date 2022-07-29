ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Маріуполі люди облаштовують квартири порсто неба (відео)

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 29 липня 2022 12:41
В окупованому Маріуполі люди облаштовують квартири порсто неба (відео) У Маріуполі люди сплять на вулиці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В окупованому Маріуполі загарбники продовжують знущатися над людьми. Вони зносять будинки городян, залишаючи людей без житла. Деякі змушені ночувати прямо під відкритим небом.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Люди організовують побут на вулицях

Андрющенко повідомляє, що люди на ЖМР 17 в районі колишнього кінотеатру "Савона" змушені продовжувати влаштовувати свій побут на вулиці.

Поки окупанти сиплють обіцянками і красивими тезами про "маневрене житло", маріупольці облаштовують після знесення будинків нові квартири в альтанках прямо під відкритим небом.

Ви можете подивитися, як це виглядає на відео.

Окупанти наживаються на горі людей

Тепер, щоб перепоховати тіло загиблої людини, потрібно заплатити 35 тисяч гривень в еквіваленті.

У той же час, так звані МВС і МНС відмовляються взагалі вивозити тіла померлих від природних причин безкоштовно.

Тому самотні люди після смерті залишаються в квартирах і будинках. Прямо зараз за адресою вул.Троїцька 71 кв. 69 четвертий день в замкненій квартирі знаходиться труп людини. Окупанти ігнорують цей факт.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі окупанти максимально завищили ціни на продукти.

Також ми писали, що діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя