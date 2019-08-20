В окупованому Криму "раптово" помер відомий сепаратист (фото)

В окупованому Сімферополі у Криму помер сепаратист Святослав Компанієць, який активно займався проросійською пропагандою ще задовго до захоплення РФ українського півострова в 2014 році. Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, Компанієць помер "раптово" 19 серпня, проте причина смерті не називається.

15 серпня йому виповнилося 58 років.

Компанієць був одним із засновників проросійського руху "Севастополь-Крим-Росія" у 2005 році.

Сепаратист Святослав Компанієць (Фото із соціальних мереж)

Деякі члени цієї організації, включаючи його самого, були засуджені за сепаратизм, при цьому вже в окупованому Криму підконтрольні РФ "суди" відмовляються їх реабілітувати.

Як повідомлялося раніше, в Києві навесні був убитий син одного з ватажків угруповання "ДНР" Олександра Аліпова Євген.

Примітно, що спочатку в пресі повідомлялося, що його тіло було виявлено на окупованих територіях на Донбасі.