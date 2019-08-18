В окупованому Донецьку екологічна катастрофа: аналізи води жахливі

В окупованому Донецьку на сьогоднішній день назріла екологічна катастрофа через те, що річка Кальміус жахливо забруднена. Нещодавно так звана влада міста взяла аналізи у водоймі і результати їх вразили. У річці знаходиться рекордний рівень кишкових паличок. В цьому зізнаються окупанти в сепаратистських ЗМІ.

Рівень кишкових паличок в річці Кальміус сягнув 7 мільйонів на літр води, при нормальному показнику 5 тисяч на літр. Цікаво, що цей показник був зафіксований і при першому аналізі, який проводили сім днів тому.

Крім того, санепідслужба провела аналіз води на наявність холери. Аналізи показали, що в Кальміусі її немає, але ще чотири проби в даний момент в роботі.

Фото: Річка Кальміус у Донецьку (detecddonetsk.com.ua)

До речі, так звана влада давно заборонила купатися і ловити рибу в Кальміусі, але жителі Донецька цю заборона бойкотують і продовжують купатися.

Як ми раніше повідомляли, користувачі мережі викладають знімки з мертвою рибою у річці Кальміус і розповідають про жахливий запах, який швидше нагадує запах "сортиру", ніж річки.

Також ми інформували, що екологічна ситуація в окупованому Криму після викидів з кислотонакопителя заводу "Кримський титан" не стає краще, навіть через рік після подій.