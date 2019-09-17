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На окупованому Донбасі чекають на масштабний блекаут: подробиці

STYLERЖиття    17.09.2019 - 08:39
На окупованому Донбасі чекають на масштабний блекаут: подробиці
У ОРДЛО плачевна ситуація в економіці (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

У ОРДЛО скаржаться на тяжку ситуацію в економіці

На Донбасі на окупованих територіях Луганської області склалася важка ситуація в енергетиці, і напередодні початку холодів в регіоні виникла загроза блекауту, а також серйозних проблем у водо - і теплопостачанні. Про це пишуть місцеві газети ОРЛО, передає відомий журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Twitter.

Також він опуликовал скрін з відповідним прикладом.

У підконтрольній сепаратистам газеті "Козачий вісник" розповідається про величезну заборгованість по зарплатам робітникам "Луганських енергетичних мереж". Люди не можуть отримати гроші, навіть йдучи з роботи, бо на звільнення виникли цілі черги.

На окупованому Донбасі чекають на масштабний блекаут: подробиці

На Донбасі в ОРЛО можливий блекаут (Скрін: twitter.com/den_kazansky)

Казанський зазначає, що економіка сірої зони руйнується і вмирає, борги по зарплатах ростуть.

"Вороги Донбасу продовжують вбивати регіон і знущатися над населенням, розповідаючи брехливі казки про підтримку братньої Росії", - додав він.

У коментарях до публікації користувачі мережі висловлюють думку, що проблемна ситуація - абсолютно прогнозована.

  • Ну так вата до цього довго прагнула.
  • Прикольна фраза "на звільнення чергу". А померти як там, теж "черга"...

На окупованому Донбасі чекають на масштабний блекаут: подробиціНа окупованому Донбасі чекають на масштабний блекаут: подробиціНа окупованому Донбасі чекають на масштабний блекаут: подробиціСкрін коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Криму з'явився перший пам'ятник блекауту. Його почали споруджувати в Ялті, в сквері імені Калініна.

Також повідомлялося, що нещодавно в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи Україна і представники ОРДЛО погоджували повернення першого "націоналізованого" об'єкта.

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