В окупованому Харцизьку Донецької області людям доводиться самостійно вирішувати проблеми розбитих доріг, оскільки місцевій "владі" не до цього. При цьому люди засипають ями будівельним сміттям.
Про це розповів журналіст Денис Казанський в Twitter.
Він також додав до свого посту скріншот зі сторінки групи "Nатусі Харцизька " в одній з соцмереж.
Скріншот
На фотографіях видно, як чоловіки засипають ями на дорозі будівельним сміттям.
В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото: twitter.com/den_kazansky)
"2014: Харцизьк перестане годувати Україну і заживе! 2021: жителям Харцизька доводиться латати дороги сміттям", - підписав дані кадри Казанський.
В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото: twitter.com/den_kazansky)
Користувачі мережі також прокоментували це.
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