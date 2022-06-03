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Окупанти епічно зганьбилися, знімаючи" переможний " репортаж про ТОС: відео миттєвої карми

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П'ятниця 03 червня 2022 19:25
Окупанти епічно зганьбилися, знімаючи" переможний " репортаж про ТОС: відео миттєвої карми Колаж РБК-Україна: українські артилеристи знищили російський ТОС-1А "Солнцепек"
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти знову застосували проти захисників України важку вогнеметну систему калібру 220-мм, що веде вогонь запальними / термобаричними боєприпасами, які заборонені міжнародними конвенціями. При цьому карма наздогнала загарбників одразу.

Так, "орки" отримали відповідь менш ніж через хвилину - наша артилерія точним ударом знищила ворожий ТОС, причому в прямому ефірі. Річ у тому, що російські пропагандисти хвалилися своєю "моторошною зброєю", знімаючи репортаж на відео.

Сам ролик потрапив в мережу. На кадрах видно, як військові РФ стріляють з "Солнцепека", а знімальна група робить про це сюжет. Російський "військкор" Семен Єрьомін коментував те, що відбувається.

"Я не уявляю, що відбувається в місці, куди ці ракети влучають. Крім руйнівного термобаричного ефекту, це деморалізуюча, дуже потужна історія", - розповідає пропагандист, розхвалюючи цю РСЗВ.

Також, за його словами, спочатку українців намагалися налякати через гучномовці - мовляв, це був "пряник". А після задіяли "такий дуже страшний батіг".

"Про який тільки якщо почути... Так, приліт!" - закінчив він свою загрозливу промову переляканим вигуком, буквально через секунд 50 після залпу.

Українські військові за цей час вирахували вогневу точку противника і тут же її накрили, показавши, що таке справжня сила і майстерність.

"Я так розумію, позицію засікли, швидше за все" - тікаючи до авто говорив пропагандист на камеру.

Далі був вибух, і "батіг", яким хизувався рашист, був знищений.

"Щойно українська артилерія відпрацювала в наш район. Ну... цього слід було очікувати, тому що ТОС - це артилерійська система ближнього бою, можна так сказати. Б'є жорстко, та недалеко. Тому швиденько вантажимося і йдемо. Швидко-швидко-швидко! Втратили позиції та сам вогнемет", - пояснював пропагандист.

Далі був ще один "приліт".

Відео: ЗСУ ударом у відповідь знищили російський ТОС-1А "Солнцепек"

Раніше в травні повідомлялося, що ЗСУ захопили в якості трофея черговий російський важкий вогнемет ТОС-1А"Солнцепек".

Нагадаємо, перед цим російський пропагандист злив переміщення техніки окупантів під прапором Червоного Хреста в Київській області.

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