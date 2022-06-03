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Оккупанты жутко опозорились, снимая "победоносный" репортаж о ТОС: видео мгновенной кармы

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 19:25
Оккупанты жутко опозорились, снимая "победоносный" репортаж о ТОС: видео мгновенной кармы Коллаж РБК-Украина: украинские артиллеристы уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек"
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты снова применили против защитников Украины тяжелую огнеметную систему калибра 220-мм, что ведет огонь зажигательными / термобарическими боеприпасами, которые запрещены международными конвенциями. При этом карма настигла захватчиков сразу же.

Так, "орки" получили ответку менее чем через минуту - наша артиллерия точным ударом уничтожила вражеский ТОС, причем в прямом эфире. Дело в том, что российские пропагандисты хвастались своим "жутким оружием", снимая репортаж на видео.

Сам ролик попал в сеть. На кадрах видно, как военные РФ стреляют из "Солнцепека", а съемочная группа делает об этом сюжет. Российский "военкор" Семен Еремин комментировал происходящее.

"Я не представляю, что происходит в месте, куда эти ракеты попадают. Помимо разрушительного термобарического эффекта, это деморализирующая, очень мощная история", - рассказывает пропагандист, расхваливая эту РСЗО.

Также, по его словам, сначала украинцев пытались напугать через громкоговорители - мол, это был "пряник". А после задействовали "такой очень страшный кнут".

"О котором только если услышать... Так, прилет!" - закончил он свою угрожающую речь испуганным возгласом, буквально через секунд 50 после залпа.

Украинские военные за это время вычислили огневую точку противника и тут же ее накрыли, показав, что такое настоящая сила и мастерство.

"Я так понимаю, позицию засекли скорее всего" - убегая к авто говорил пропагандист на камеру.

Далее последовал взрыв, и "кнут", которым кичился рашист, был уничтожен.

"Только что украинская артиллерия отработала в наш район. Ну... этого следовало ожидать, потому что ТОС - это артиллерийская система ближнего боя, можно так сказать. Бьет жестко, но недалеко. Поэтому быстренько грузимся и уходим. Быстро-быстро-быстро! Потеряли позиции и сам огнемет", - объяснял пропагандист.

Далее последовал еще один "прилет".

Видео: ВСУ ответным ударом уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек"

Ранее в мае сообщалось, что ВСУ захватили в качестве трофея очередной российский тяжелый огнемет ТОС-1А "Солнцепек".

Напомним, перед этим российский пропагандист слил перемещение техники оккупантов под флагом Красного креста в Киевской области.

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