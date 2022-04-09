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Окупанти вкрали їжу для тварин із зоопарку під Харковом

У Харкові окупанти вкрали їжу для тварин екопарку Фельдмана (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти обікрали знаменитий Харківський звіринець Фельдман Екопарк. Повідомляється, що вкрадені продукти для тварин.

Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

"Фельдман Екопарк знаходиться в 300 метрах від вояк рф. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин морквину, буряк і капусту. У мене немає емоцій", - написав Ляшенко.

Кілька днів тому влада Дніпра прийшла на допомогу зоопарку Фельдман Екопарк і допомогла евакуювати з нього великих хижаків. Зоопарк у Харкові зазнав масованих обстрілів і бомбардувань.

Власник зоопарку Олександр Фельдман розповів, що вольєри великих хижаків опинилися в небезпеці та буквально ще один обстріл і знавіснілі від страху тигри, леви й ведмеді можуть вирватися на волю. Він додав, що розв'язати проблему оперативно неможливо, тому великих хижаків доведеться приспати.

Однак у Дніпрі допомогли врятувати тварин і відомо, що тигри вже перебралися в більш безпечне місце в Дніпрі. Також новий будинок отримали леви та ведмеді.

А у тих, хто поки ще залишається в Харкові - окупанти вкрали їжу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як переживають війну дикі тварини у відомому українському парку природи.

А також ми розповідали про те, як рятують тварин під час війни в Києві.

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