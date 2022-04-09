Окупанти вкрали їжу для тварин із зоопарку під Харковом

Російські окупанти обікрали знаменитий Харківський звіринець Фельдман Екопарк. Повідомляється, що вкрадені продукти для тварин.
Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.
"Фельдман Екопарк знаходиться в 300 метрах від вояк рф. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин морквину, буряк і капусту. У мене немає емоцій", - написав Ляшенко.
Кілька днів тому влада Дніпра прийшла на допомогу зоопарку Фельдман Екопарк і допомогла евакуювати з нього великих хижаків. Зоопарк у Харкові зазнав масованих обстрілів і бомбардувань.
Власник зоопарку Олександр Фельдман розповів, що вольєри великих хижаків опинилися в небезпеці та буквально ще один обстріл і знавіснілі від страху тигри, леви й ведмеді можуть вирватися на волю. Він додав, що розв'язати проблему оперативно неможливо, тому великих хижаків доведеться приспати.
Однак у Дніпрі допомогли врятувати тварин і відомо, що тигри вже перебралися в більш безпечне місце в Дніпрі. Також новий будинок отримали леви та ведмеді.
А у тих, хто поки ще залишається в Харкові - окупанти вкрали їжу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як переживають війну дикі тварини у відомому українському парку природи.
А також ми розповідали про те, як рятують тварин під час війни в Києві.
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