Окупанти вкрали їжу для тварин із зоопарку під Харковом

"Фельдман Екопарк знаходиться в 300 метрах від вояк рф. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин морквину, буряк і капусту. У мене немає емоцій", - написав Ляшенко.

Кілька днів тому влада Дніпра прийшла на допомогу зоопарку Фельдман Екопарк і допомогла евакуювати з нього великих хижаків. Зоопарк у Харкові зазнав масованих обстрілів і бомбардувань.

Власник зоопарку Олександр Фельдман розповів, що вольєри великих хижаків опинилися в небезпеці та буквально ще один обстріл і знавіснілі від страху тигри, леви й ведмеді можуть вирватися на волю. Він додав, що розв'язати проблему оперативно неможливо, тому великих хижаків доведеться приспати.

Однак у Дніпрі допомогли врятувати тварин і відомо, що тигри вже перебралися в більш безпечне місце в Дніпрі. Також новий будинок отримали леви та ведмеді.

А у тих, хто поки ще залишається в Харкові - окупанти вкрали їжу.