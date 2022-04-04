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Окупанти пограбували президентську дачу на Бирючому півострові - ЗМІ

Фото: Окупанти пограбували президентську дачу на Бирючому півострові (РИА-Мелитополь)
Автор: Світлана Мащенко

Російські окупанти дісталися до президентської дачі на півострові Бирючій, що неподалік від Мелітополя та Кирилівки на узбережжі. Звідти 2 квітня повивозили меблі.

Про це повідомляє РИА-Мелитополь.

Місцеві мешканці кажуть, що окупанти заїхали до півострова рано, близько 5:30. Ймовірно, це були військові з Геничеська.

"Два БТР залишилися на дачі президента Володимира Зеленського. А три вирушили на прикордонну заставу", - йдеться в повідомленні.

Далі загарбники пройшли на бази відпочинку Стандарт і Буревісник на косі Пересип.

"Кириляни вже повідомляють про те, що на Федотовій косі почали обносити бази відпочинку. Однак офіційного підтвердження цьому поки немає", - додали в місцевому ЗМІ.

Що відомо про президентську дачу на Бирючому

Бирючий - це штучно створений півострів (піщана коса) в Азовському морі неподалік від Генічеська. Він відмежовує від моря Утлюцький лиман.

На півострові довжиною 24 км і шириною близько 5 км склалася унікальна екосистема. Кілька років тому на 290 гектарах жили більше тисячі оленів, 2500 ланей, 120 рідкісних туркменських куланів, зайці та фазани.

Сам півострів входить до складу Азово-Сиваського національного природного парку в Херсонській області, і з 2015-го був відкритий для туристів.

Ще генсек СРСР Микита Хрущов перетворив заповідник на "заповідно-мисливське" господарство. Тоді для нього спеціально там побудували дачу. Українські президенти теж часто відпочивали на Бирючому.

"Президентська дача" на Бирючому півострові (фото з мережі)

Раніше ми писали, як виглядає дача на півострові Бирючий.

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