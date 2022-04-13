RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли садибу з серіалу "Свати": відео до та після "руського міра"

Колаж РБК-Україна: Окупанти обстріляли садибу з серіалу "Свати"
Автор: Світлана Мащенко

Будинок і подвір'я, де знімали серіал "Свати" в Київській області постраждав від дій російського окупанта.

В мережі з'явилося відео, як виглядає садиба зараз, і якою вона була до приходу в Україну "руського міра".

Знаходиться він у селі Горенка Бучанського району і тепер він пошкоджений після атаки росіян.

Сам будинок вцілів, хоча й зазнав пошкоджень. Двір і сад постраждали дещо більше.

На цьому подвір'ї жила серіальна родина Валентини та Івана Будько.

Нагадаємо, що після вторгнення російських військ на територію України, та регулярних бомбардувань постраждав не один зірковий будинок. Ми писали, як виглядають будинки Ілони Гвоздьової, Ігоря Кондратюка, Валерія Харчишина, Юрія Фальоси, Маші Фокіної.

Раніше ми писали, як виглядає дім Валерія Харчишина після обстрілу російськими військами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України