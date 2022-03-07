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Окупанти обікрали відділок поліції Харківської області: винесли обігрівачі і канцелярію

Автор: Світлана Мащенко

В місті Ізюм Харківської області окупанти вирішили помародерствувати в будівлі поліції. Зламали двері, перетрусили все, винесли обігрівачі, жорсткі диски і навіть... канцелярію.

Про це розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами 6 березня з 01:30 по 04:00 російські війська покинули відділ поліції 1-го Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Після цього виявилося, що двері в усі службові кабінети відділу поліції зламані, обстановка в кабінетах порушена, сейфи зломані. Канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски з комп'ютерів викрадено.

"Ще раз: викрадено канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски! Ми відновимо данні, та купимо нове необхідне. Загарбники ж свою репутацію не відновлять ще довгі десятиліття. Кожен їх злочин фіксується. Кожного чекає покарання", - написав Болвінов.

Фото: Наслідки мародерства (facebook.com/Сергій Болвінов)

Раніше ми писали, що окупанти пограбували звичайний український сільський магазин.

Також повідомлялося, що російський окупант-мародер вступив в бій з дверима магазину побутової техніки в Херсоні, але програв.

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Харків