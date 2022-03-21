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Окупанти почали вивозити КамАЗами на РФ награбоване: вантажать меблі, вази, картини

Фото: Одне з розбомблених українських міст (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Окупанти почали везти на РФ награбоване в українців майно. Добро вантажать у КамАЗи у супроводі танків.

Що відомо про зухвале мародерство - читайте нижче в матеріалі Styler.

В Telegram Вартові Еспресо поділилися повідомленням від очевидців.

"Орки замість воювати, крадуть речі українців у ЖК "Покровський" (Гостомель) і вивозять до рф. Нація голодранців", - підписаний скрін.

Місцеві мешканці розповідають, що награбоване вантажать в КамАЗи і вивозять у супроводі танку. При цьому не геньбують нічим: вази, килими, меблі, картини, побутова техніка.

Мародерство офіційно підтвердили і в Генштабі ЗСУ.

"Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До російської федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби", - розповіли у відомстві.

Раніше ми писали, що міноборони РФ пригрозило "военным кораблем", але українці знову його послали.

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