У Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з прапором України

Зазначимо, що раніше схожу світлину зробив інший хлопець на тлі зруйнованого драмтеатру Маріуполя.

На фото можна побачити, що хлопець загорнувся у прапор своєї країни. Позаду нього зруйнований будинок, за яким видніється впізнаваний краєвид міста.

"Незламний та нескорений. Маріупольські юнаки не приймають окупацію та чинять спротив. Всупереч небезпеці", - написав Андрющенко.

Також він додав, що саме це і є справжнім обличчям Маріуполя.

У Маріуполі юнак з прапором України сфотографувався на фоні зруйнованого будинку (t.me/andriyshTime)