Як надавати першу допомогу на пляжі, якщо втратив свідомість: інструкція

Як надати першу медичну допомогу

Як розповів лікар, якщо є будь-яке порушення свідомості у воді, обов'язково треба людину перевертати набік і викликати швидку.

Також далі потрібно охолодити голову, це можуть бути будь-які холодні компреси, холодна вода, змочений одяг. Окрім того, в такому положенні необхідно чекати швидку та контролювати, щоб пацієнт дихав.

Вживання алкоголю під час спеки

Як підкреслив парамедик, на пляжі не буває "безпечної дози алкоголю", особливо коли спека.

"Півпляшки пива в спеку стають як 5 пляшок пива, з'являється купа сміливості, починаються стрибки з мостів, дурні ігри на воді, які закінчуються зламаною шиєю", - попередив він.

Як вберегтися від спеки

Перебувайте якомога менше на сонці, особливо в період з 11 до 16 години. Шукайте прохолоду й тінь, щоб ваше тіло мало можливість відновитися. За можливості залишайтеся у приміщенні, бажано з кондиціонером.

Не пийте рідини, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини. Крім того, уникайте дуже холодних напоїв, тому що вони можуть викликати судоми шлунка.