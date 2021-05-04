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Охоронці Басти накинулися на чоловіка в центрі Києва через питання про Крим (відео)

Новость на русском → Києва, Вівторок 04 травня 2021 23:39
Охоронці Басти накинулися на чоловіка в центрі Києва через питання про Крим (відео) Фото: Баста (facebook.com/basta.noggano.nintendo)
Автор: Володимир Костирін

Російський репер Баста в Києві влип у скандал - охорона музиканта, якому раніше було заборонено приїжджати в Україну через незаконне відвідування Криму, напала на жителя столиці після питання про окупований півострів.

Про це 4 травня повідомив активіст Сергій Стерненко на своєму YouTube-каналі.

За його словами, кадри з нападом йому надіслав сам потерпілий, і розповів деталі інциденту.

Конфлікт стався біля ресторану "Мокко" на Хрещатику, яке сьогодні відвідав артист. Один з чоловіків підійшов до закладу, з якого вже збирався виходити Баста, і голосно почав задавати реперу питання про Крим, про війну, про російську агресію проти України.

Тоді на киянина кинулися чоловіки, яких називають охоронцями музиканта, і відштовхнули його. Потім запис тимчасово обірвався, і відновився вже трохи далі від ресторану. На відео показано, як до чоловіка наближається сек'юріті Басти, але автор ролика намагався дотримуватися дистанції.

"Охорона почала закривати двері, а молоді люди випхали мене з закладу, почалася атака на мене. Баста в цей час робив "нейтральний" вигляд", - каже киянин.

Дії охоронців вдалося зняти на відео іншому чоловікові, який також приїхав до "Мокко" з метою нагадати співакові про окупований Росією Крим.

Коли охоронці репера помітили, що людина веде зйомку і фіксує напад, увагу переключили й на нього. Потім до нього підійшли та, за його словами, вимагали видалити відео.

Стерненко опублікував в мережі фрагменти знятого інциденту, коментуючи те, що відбувається.

Відео: Стерненко розповів про напад охоронців Басти на киянина через питання про Крим

Раніше повідомлялося, що російському реперу Моргенштерну заборонили приїжджати до України з концертами, і музикант відреагував на рішення зізнаннями в любові до українців і нецензурною лайкою.

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