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Охранники Басты набросились на мужчину в центре Киева из-за вопроса о Крыме (видео)

Новина українською → Киев, Вторник 04 мая 2021 23:39
Охранники Басты набросились на мужчину в центре Киева из-за вопроса о Крыме (видео) Фото: Баста (facebook.com/basta.noggano.nintendo)
Автор: Владимир Костырин

Российский рэпер Баста в Киеве влип в скандал - охрана музыканта, которому ранее было запрещено приезжать в Украину из-за незаконного посещения Крыма, напала на жителя столицы после вопроса об оккупированном полуострове.

Об этом 4 мая сообщил активист Сергей Стерненко на своем YouTube-канале.

По его словам, кадры с нападением ему прислал сам пострадавший, и рассказал детали инцидента.

Конфликт произошел около ресторана "Мокко" на Крещатике, которое сегодня посетил артист. Один из мужчин подошел к заведению, из которого уже собирался выходить Баста, и громко начал задавать рэперу вопросы о Крыме, о войне, о российской агрессии против Украины.

Тогда на киевлянина бросились мужчины, которых называют охранниками музыканта, и оттолкнули его. Затем запись на время оборвалась, и возобновилась уже чуть дальше от ресторана. На видео показано, как к мужчине приближается секьюрити Басты, но автор ролика старался соблюдать дистанцию.

"Охрана начала закрывать дверь, а молодые люди выпихнули меня с заведения, началась атака на меня. Баста в это время делал "нейтральный" вид", - говорит киевлянин.

Действия охранников удалось снять на видео другом мужчине, который также приехал в "Мокко" с целью напомнить певцу об оккупированном Россией Крыме.

Когда телохранители рэпера заметили, что человек ведет съемку и фиксирует нападение, внимание переключила и на него. Затем к нему подошли и, по его словам, требовали удалить видео.

Стерненко опубликовал в сети фрагменты снятого инцидента, комментируя происходящее.

Видео: Стерненко рассказал о нападении охранников Басты на киевлянина из-за вопроса о Крыме

Ранее сообщалось, что российскому рэперу Моргенштерну запретили приезжать в Украину с концертами, и музыкант отреагировал на решение признаниями в любви к украинцам и нецензурной бранью.

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