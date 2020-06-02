В "Охматдиті" маму не пустили до малюка, що вмирав: тому що карантин

У Києві в лікарні "Охматдит" помер чотирирічний хлопчик, який страждав на лейкемію. В останні хвилини життя до нього не пустили маму. Лікарі послалися на інструкцію, мотивувавши заборону карантинними обмеженнями.

Маленький Олексій провів у лікарні кілька місяців - з січня 2020. Два тижні тому йому стало гірше, через що дитину перевели до реанімації. Але через карантин мамі дозволялося відвідувати дитину лише двічі на день по годині. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В день смерті мама бачила сина вранці, але коли Олексію стало гірше, жінку вдруге не пустили. Лікарі пояснюють такий вчинок тим, що через карантин у них суворі правила. І заходити в реанімацію можуть лише батьки, які лежать разом з дитиною і ні з ким не контактують. А жінка, за словами медиків, виходила у цей день за територію.

Мама Олексія каже, що виходила побачитися з чоловіком.

"Якби мама була біля реанімації - маму б запустили. Їй сказали не заходити вже після того, коли вона вийшла на вулицю. Ми пояснили, що вона потенційно може бути небезпечна для дитини й може прискорити процес", - розповіли в лікарні.

Зазначимо, що чотири роки тому вхід для батьків у відділення інтенсивної терапії МОЗ України зробило вільним. Але на ділі це не завжди так. За кордоном батьків завжди пускають до вкрай важких дітей не тільки у відділення інтенсивної терапії, але й в операційну.

Після інциденту в "Охматдиті" пообіцяли переглянути правила. Там запевняють, що тепер батьки будуть мати доступ до реанімації 24 години на добу. Але за певних умов. Зокрема, їх перевірять на коронавірус і заборонять контакти зі сторонніми.

В "Охматдиті" маму не пустили до дитини, що помирала (відео: ТСН)

Як ми писали раніше, на Донбасі з початку року від обстрілу постраждало 10 дітей.

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