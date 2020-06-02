В "Охматдете" маму не пустили к умирающему малышу: потому что карантин

В Киеве в больнице "Охматдет" умер четырехлетний мальчик, который страдал лейкемией. В последние минуты жизни к нему не пустили маму. Врачи сослались на инструкцию, мотивировав запрет карантинными ограничениями.

Маленький Алексей провел в больнице несколько месяцев – с января 2020. Две недели назад ему стало хуже, из-за чего ребенка перевели в реанимацию. Но из-за карантина маме разрешалось посещать ребенка лишь дважды в день по часу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В день смерти мама видела сына утром, но когда Алексею стало хуже, женщину во второй раз не пустили. Врачи объясняют такой поступок тем, что из-за карантина у них строгие правила. И заходить в реанимацию могут лишь родители, которые лежат вместе с ребенком и ни с кем не контактируют. А женщина, по словам медиков, выходила в этот день за территорию.

Мама Алексея говорит, что выходила увидеться с мужем.

"Если бы мама была возле реанимации - маму бы запустили. Ей сказали не заходить уже после того, когда она вышла на улицу. Мы объяснили, что она потенциально может быть опасна для ребенка и может ускорить процесс", - рассказали в больнице.

Отметим, что четыре года назад вход для родителей в отделения интенсивной терапии Минздрав Украины сделал свободным. Но на деле это не всегда так. За границей родителей всегда пускают к крайне тяжелым детям не только в отделения интенсивной терапии, но и в операционную.

После инцидента в "Охматдете" пообещали пересмотреть правила. Там уверяют, что теперь родители будут иметь доступ к реанимации 24 часа в сутки. Но при определенных условиях. В частности, их протестируют на коронавирус и запретят контакты с посторонними.

В "Охматдете" маму не пустили к умирающему ребенку (видео: ТСН)

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