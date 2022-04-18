ОХМАТДИТ потребує вашої допомоги: ми всі разом можемо врятувати життя дітей!

Адресної допомоги потребують дітки та дорослі, які лікуються там. Часто це важкопоранені хлопчики та дівчатка, а деякі з них навіть втратили батьків.

Збір коштів здійснюватиметься на особистий рахунок і волонтери разом з фахівцями, які мають великий досвід у придбанні, пошуку і доставці обладнання, будуть забезпечувати клініку під їхні запити.

Всі фотозвіти будуть оперативно надаватися.

Наразі потрібні:

Апарати для VACтерапії та витратні матеріали для них.

Одноканальний електролігуючий генератор для герметизації судин Valleylab.

ЛігаШур інструмент (двох видів) для електролігування та розділення тканин, для лапароскопічних операцій.

Офіційний лист від ОХМАТДИТу

Платіжні реквізити

СОХАР ОРЕСТ ТАРАСОВИЧ (Приватний підприємець), ЄДРПОУ 2618202593

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)

UA153052990000026006006805444 валюта EUR (Євро)

UA603052990000026005026806941 валюта USD (Долар США)

UA723052990000026008016806408 валюта UAH (Українська гривня)

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна Олександрівна)

Paypal: tetiana.sokhar@gmail.com

ОХМАТДИТ потребує допомоги