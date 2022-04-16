Як волонтери можуть переказувати валюту для купівлі товарів за кордоном: роз'яснення НБУ

Національний банк України після російського вторгнення запровадив низку валютних обмежень. Вони мають низку виключень, якими може скористатися український волонтерський рух для закупівлі необхідних товарів за кордоном - насамперед військової амуніції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як фізичним особам придбати військову амуніцію за кордоном?

Нещодавно Національний банк спростив обмеження для сприяння діяльності волонтерів. Дозволено купувати та переказувати іноземну валюту в межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті (це, наприклад, більше 13,5 тисяч доларів) для придбання низки товарів військового призначення.

До цього переліку увійшли: бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Коди товарів можна переглянути у постанові НБУ №18.

Формуючи відповідний перелік для фізосіб НБУ вибирав товари з переліку критичного імпорту, ураховуючи запити волонтерів та банків. Водночас наведений перелік жодним чином не обмежує перелік товарів критичного імпорту, який затверджується Кабінетом міністрів України для юридичних осіб, що провадять зовнішньоекономічну діяльність.

Ураховуючи, що сума переказів не перевищує 400 тис. грн на місяць, перевірка відповідних операцій здійснюється за спрощеною процедурою. У банку вам підкажуть, які саме документи потрібно надати.

НБУ фіксує зворотній зв'язок щодо відповідного переліку товарів та опрацьовує можливість його оновлення. Водночас, ураховуючи, що відповідний перелік створений для фізичних осіб, до нього може бути включена лише готова продукція. Сировина ж використовується суб’єктами бізнес-діяльності.

Фізичні особи волонтери також можуть скористатися можливостями, які доступні для всіх громадян.

Зокрема, дозволено:

Переказувати гроші зі своєї картки на картку отримувача за кордоном у межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті), у тому числі для оплати товарів або послуг. Водночас відповідний ліміт також розповсюджується на здійснення операцій із використанням платіжних карток для придбання активів, які належать до операцій quasi cash (поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо).

Розраховуватися картками українських банків за товари та послуги в торговельних мережах та Інтернеті як в Україні, так і за кордоном. Національний банк не запроваджував обмеження на такі операції. Проте, ліміти можуть установлюватися банками.

Як юридичні особи можуть купувати товари за кордоном?

Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, можуть купувати та переказувати валюту за кордон для придбання товарів критичного імпорту.

Цей перелік затверджується Кабінетом міністрів України та включає значну кількість товарів. Серед них: бронежилети, каски, шоломи, захисне взуття та одяг, військова та тактична форма і взуття, медикаменти та лікарські засоби, рації, автомобілі, безпілотні літальні апарати, тепловізори, прибори нічного бачення, протидронні пушки, костюми, комбінезони хімічного захисту (гума), рукавички хімічного захисту (гума, неопрен), парашути, біноклі та багато інших товарів.

Крім готових товарів, до переліку критичного імпорту входять і товари проміжного споживання. Наприклад, це тканина, яку можна використовувати для пошиття військового одягу.

Повний актуальний перелік можна переглянути за посиланням.

Щоб придбати іноземну валюту та переказати її за кордон з метою купівлі товарів з переліку критичного імпорту, юридичним особам потрібно надати банкам документи, які підтверджують здійснення такої операції. Банк, як агент валютного нагляду самостійно вирішує, які конкретно документи має надавати клієнт.