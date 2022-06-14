Огірки, посаджені в кінці червня цим хитрим способом, завалять вас врожаєм

Як пише LifeHаcker, аптечний засіб бурштинова кислота робить розсаду сильною і витривалою. Використовувати засіб можна як для прикореневого підживлення, так і для оприскування листя.

Для підвищення плодоношення культури потрібно зміцнити кореневу систему огірків, що поліпшить їх приживлюваність. Використовують підгодівлю, коли з'являються перші сходи.

Як працює бурштинова кислота

У продажу засіб зустрічається у вигляді таблеток, порошку і у капсулах, наповнених гранулами.

Для вирощування огірків більше підходять таблетки або капсули, оскільки вони містять менше синтетичних наповнювачів. Препарат дозволено застосовувати для обробки всіх частин рослини. Речовина не накопичується в грунті і не змінює його склад.

Важливо!

При регулярному використанні бурштинової кислоти в якості підгодівлі для огіркових кущів збільшуються показники кислотності ґрунту. Щоб нейтралізувати цей ефект, в грунт вносять вапно, потовчений крейда, доломітове борошно.

Корисні властивості бурштинової кислоти:

при обробці насіння покращується схожість;

при обприскуванні розсади підвищується стійкість до несприятливих погодних умов, збудників грибкових і вірусних інфекцій;

дворазове обприскування дорослих кущів стимулює дозрівання плодів;

замочування коренів сіянців у водному розчині стимулює їх розвиток.

Розчин залежить від способу обробки

Для обробки насіння використовують водний розчин з концентрацією 0,2%. 2 г янтарної кислоти треба розчинити в 100 мл води. Потім концентрат з’єднують з 900 мл підігрітої води. Насіння замочують в отриманому розчині на 30 хвилин. Потім виймають і просушують, не промиваючи.

Для розсади перед посадкою треба концентрація 0,25%. Розчиніть 2,2 г речовини в 1 л підігрітої води. Полийте розсаду під корінь за 1 годину до переміщення на постійне місце. Цей розчин також застосовують для обприскування підрослих сіянців.

Після пересаджування розсади розчином концентрації 0,2% поливають грунт під огірковим кущами на глибину від 10 до 20 сантиметрів. Процедуру проводять 3-4 рази з інтервалом в 7 днів.

Для оприскування кущів (особливо при несприятливій погоді, після тривалої посухи) роблять розчин 0,2%. Рідиною обприскують кущі з усіх сторін, приділяючи особливу увагу пошкодженим частинах стебел і листя. Процедуру проводять кілька разів кожні 2-3 тижні.

Після змішування рідину використовують повністю, оскільки при зберіганні в розведеному вигляді бурштинова кислота втрачає корисні властивості.

При роботі з янтарною кислотою треба дотримуватися запобіжних заходів, захищаючи відкриті ділянки шкіри і слизові.

Зазначимо, що в аптеках 80 таблеток бурштинової кислоти коштують 35-45 гривень.