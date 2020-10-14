Величезний прапор і дошка пам'яті з фотографіями: в Україні вшанували захисників

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисника. По всій країні відбулися урочистості. На честь героїв відкривали виставки, меморіальні дошки і проводили піші марші.Також вшановували пам'ять героїв.

У Львові захисникам України присвятили два марші. Учасники першого пройшли центром у формі повстанської армії. У них також була зброя і техніка того часу. При цьому вперше в марші використовували броньовані машини, гармату і мотоцикл. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Другий марш провели між пам'ятниками Степана Бандери та Тараса Шевченка. Через це вулиці перекрили, але люди не обурювалися, вони зупинялися, а мешканці будинків виходили на свої балкони.

Хода завершилася на проспекті свободи гімном української армії, який виконав хор Дударик.

В Україні відзначили День захисника (відео: YouTube)

У Харкові люди зібралися біля пам'ятника Незалежності. Бійці були в військовій формі, а цивільні одягнули вишиванки.

На площі розгорнули прапор єдності, і його довжина становила 50 метрів. На прапорі були зображені десятки прапорів бойових підрозділів та волонтерських організацій. Прапор вже чотири роки подорожує по країні, і до нього дошивають нові частини. Після цього хода пройшла по центру міста.

У Чернівцях та Одесі також пройшла хода. При цьому в курортному місті відкрили пам'ятну дошку всім жителям області, які загинули на фронті. На ній розмістилося понад 200 фотографій. Цю дошку закріпили на стіні собору Різдва Христового.

Нагадаємо, під Херсоном ветеран АТО наклав на себе руки в День захисника України.

Раніше ми писали про те, що в День танкіста українських військових привітали видовищним відео.