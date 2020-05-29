Величезні штрафи та неможливість працевлаштування: в Україні з'являться нові правила військової служби

В Україні змінять правила для призовників і резервістів
В Україні з'являться нові правила влаштування на роботу та проходження військової служби. Законопроєкт, яким пропонується внести зміни при працевлаштуванні, внесений у Верховну Раду в четвер, 28 травня.
На сайті парламенту з'явився законопроєкт № 3553, який був відзначений президентом країни як невідкладний. У цьому проєкті пропонується внести зміни до законів про проходження військової служби та прийманні на роботу.
У тексті зазначено, що військові комісаріати чекає адміністративна реформа, і вони будуть перетворені в територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. В Україні пропонується створити облік за резервістам, і вони повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно.
Для тих, хто буде порушувати цей закон, передбачені штрафи у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення або здійснення такого порушення в особливий період буде каратися штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також не виключені й більш значні штрафи для українців, які будуть порушувати цей закон.
Як будуть штрафувати призовників і військовозобов'язаних за порушення:
Нові правила торкнуться всіх жителів країни. Крім того, в законопроєкті є ще одна важлива норма – щоб підписати трудовий договір, українцям доведеться надати документи про військовий облік. Без нього зможуть відмовити у працевлаштуванні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Генштабі дали пояснення з приводу призову з 18 років.
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Автор: Анна Шиканова