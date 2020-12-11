Величезні очі і зуби: вчені показали, як виглядала старовинна тварина 150 млн років тому

Вчені відтворили образ стародавньої тварини, яка жила на Землі близько 150 мільйонів років тому. Це рептилія, трохи нагадує акулу. Вона визнана окремим видом іхтіозаврів.

Як повідомляє видання PLOS One, новий вид водного динозавра отримав назву талассодрако этчесі (Thalassodraco etchesi). Його так назвали на честь імені автора знахідки Стіва Етчеса.

Вчені визначили зовнішній вигляд тварини: у неї були величезні очі, а в пащі знаходилось близько 200 штук дрібних зубів. Також у рептилії була широка грудна клітка.

Вчені показали давню рептилію (фото: journals.plos.org)

Вперше вчені знайшли останки іхтіозавра ще в 2009 році, але вони до цього часу були погано вивчені.

"Ми майже відразу зрозуміли, що це новий вид, але знадобилося близько року, щоб порівняти викопне з іншими іхтіозаврами й переконатися в правильності наших припущень", – розповіла один з авторів дослідження Меган Ел Джейкобс.

Дослідники визначили, що цей динозавр жив на глибині, спливаючи лише для подиху. В їжу він вживав кальмари і рибу.

Як ми раніше розповідали, археологи знайшли стародавній гробниці незвичайні прикраси, яким більше тисячі років.