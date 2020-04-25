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Обмежте чай при коронавірусі: медики розповіли чому

STYLERКоронавірус    25.04.2020 - 09:19
Обмежте чай при коронавірусі: медики розповіли чому
Не варто пити багато чаю під час карантину (фото: pixabay.com)

Медики розповіли, чому варто обмежити вживання чаю на карантині через коронавірус

Коронавірус у світі інфікував понад 2,5 мільйона осіб і інфекція продовжує поширюватися по планеті. Люди знаходяться на карантині у своїх будинках і серйозно стурбовані станом свого здоров'я. Ні для кого не секрет, що перебуваючи в ізоляції ми починаємо більше вживати продуктів харчування, в тому числі і напоїв з кофеїном. Британські вчені з'ясували, що надмірне вживання чаю вдома веде до негативних впливів на здоров'я.

Річ у тому, що в цьому напої містяться дубильні речовини, які пригнічують здатність організму абсорбувати вітаміни і мінерали. Про це пише The Daily Mail.

Саме таніни блокують здатність організму абсорбувати ключові вітаміни та мінерали заліза і кальцію. А це може стати реальною проблемою, якщо в раціоні під час карантину відсутня достатня кількість фруктів і овочів. Лікарі настійно рекомендують скоротити кількість чаю в день і відмовитися від нього за обідом і вечерею.

До речі, не все так погано, адже вживання чаю зменшує ризик хвороб серця і раку. Це пояснюється високим вмістом антиоксидантів. Чай і кава містять кофеїн, його необхідно вживати помірно. Експерти закликають обмежити вживання цих напоїв 4-5 чашками в день.

Як ми раніше писали, експерт розповів, чи можна підчепити коронавірус на морі.

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