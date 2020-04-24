ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експерт розповів, чи можна підчепити коронавірус на морі

STYLERКоронавірус    24.04.2020 - 11:53
Експерт розповів, чи можна підчепити коронавірус на морі
Експерт розповів, чи можна підчепити коронавірус в морі (колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли, купатися чи не купатися в морі під час пандемії коронавірусу

Коронавірус в Україні інфікував 7647 людину, 193 з них померли від ускладнень інфекції, 601 пацієнт вилікувався. Наближається літо і багатьох українців хвилює питання, чи можна планувати відпустку, а також чи безпечно купатися в морі у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Заразитися коронавірусом під час купання в морі неможливо. Про це в коментарі Styler розповів провідний експерт з біотехнології Юрій Леонов. За його словами, 98% інфекційних хвороб, які можуть представляти небезпеку для людини при купанні в морі або річці - це бактеріальні або паразитарні захворювання.

При цьому експерт відзначає, що купання в морі більш безпечне через його солоність і вміст йоду.

"Віруси, які можуть бути присутніми в такій воді (Коксакі, ротавіруси) передаються фекально-оральним шляхом. Вони небезпечні в басейнах, стоячих водоймах, річках і озерах. У морі вони з'являються, як правило, при порушеннях роботи каналізації", - підкреслив Леонов.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив українцям, щоб вони не планували свою відпустку на першу половину літа. Швидше за все, люди зможуть поїхати відпочивати, коли запуститься робота транспорту. Це відбудеться не раніше червня.

До речі, голова Кабміну Денис Шмигаль зазначив, що в рамках плану з виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту.

Як ми раніше писали, в уряді назвали дату, коли українці зможуть полетіти відпочити.

Коронавірус можна визначити по телефону: названий простий спосіб Коронавірус знову увірветься в ряд країн: названі вогнища пандемії
Новини України Коронавірус
Lite
On Top