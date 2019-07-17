Пограбування в стилі екшн: у Дніпрі злодій тікав від копів на маршрутці (фото)

У Дніпрі поліція затримала спритного і зухвалого злочинця, який вирвав у перехожого з рук мобільний телефон. Інцидент стався 16 липня на Слобожанському проспекті. Цікаво те, що шахрай вирішив втекти не на автомобілі, а просто, вскочивши в попутну маршрутку. Але задуманому не вдалося збутися. Молодика затримали. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області в Facebook.

"Справжній екшн відбувався вчора на Лівому березі. Близько 19 години по спецлінії 102 надійшло повідомлення про грабіж на проспекті Слобожанському. Заявник розповів, що невідомий вихопив мобільний телефон і сів на маршрутний транспортний засіб, що рухався в попутному напрямку", - написали в поліції.

Фото: Злодій, тікав від поліції (facebook.com/dnipropolice)

Поліцейські кинулися наздоганяти злочинця і знайшли його в одному з автобусів. Злодій вирішив вистрибнути з транспортного засобу прямо на ходу, але на виході на нього чекали правоохоронці. Телефон лежав на підлозі маршрутки, після цього його повернули законному власнику.

Як ми раніше писали, на Київському вокзалі пограбували народного депутата. Нардеп пише, що не написав заяву в поліцію, оскільки поспішав на поїзд у Вінницю. Також він зазначає, що так робить більшість громадян, які стають жертвами пограбувань на вокзалі.

До речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.