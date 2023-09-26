Объявлен спикеров дискуссионной панели "Устная история" в рамках "Форума устной истории Украины"

В рамках мероприятия запланированы три дискуссионных панели, в ходе которых участники будут обсуждать разные аспекты документации опытов войны.

Одна из дискуссий будет посвящена теме "Устная история: задачи, роли, проблематики".

Спикерками дискуссии станут:

— Жанин ди Джованни, военная корреспондентка, писательница, соучредительница и исполнительный директор The Reckoning Project, документирующий российские военные преступления в Украине (онлайн);

- Катя Тейлор - куратор, культурный менеджер, основательница ОО "Порт Культуры", автор книги "Менеджмент и маркетинг культуры".

— Наталья Емченко — директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, член наблюдательных советов проектов Mariupol. Reborn и "Сердце Азовстали".

Модерировать дискуссию Юлия Манукян, журналистка, редактор, исследователь, соучредитель ГО Urban Republic (Херсон), куратор, редактор культурологического издания "СОYС" и обладатель премии Вацлава Гавела (2023).

Во время дискуссионной панели будут освещены следующие вопросы:

- роли и функции проектов устной истории во время войны;

- подходы к документации опытов войны, особенности методологии:

— проблематики и болевые точки при документации опытов войны;

— украинский опыт: его роль в значении для мировых практик документации.

Мероприятие будет проводиться в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association при поддержке КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Участие в форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов. Регистрация доступна по ссылке https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 и открыта до 8 октября 2023 года.