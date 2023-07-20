Огурцы будут плодоносить снова и снова! Как восстановить урожайность овоща

Огурцы часто хорошо плодоносят в начале развития кустов, но затем урожайность идет на убыль, листья желтеют, а плоды мельчают и закручиваются. Как сделать так, чтобы овощи давали качественный урожай долго?
Об этом рассказали на YouTube-канале "Наша дача".
Некоторые профессиональные огородники просто заменяют растения. Старые, снизившие плодоношение, выбрасывают, а новую, уже готовую заранее выращенную рассаду, сажают. Но есть и другой, менее радикальный способ.
У взрослых, хорошо развитых и здоровых растений, которые стали плодоносить меньше из-за зрелости, следует удалить верхушку. Постоянное вытягивание истощает растение и новая завязь просто начинает засыхать.
Удалите верхушку у огурцов (скриншот)
После такого действия начнется "оживание" почек в местах, где до этого пасынки удалялись, чтобы растение нарастило крепкий стебель. Когда пасынки отрастут до третьего узла, их нужно будет прищепить.
Таким способом вы сможете получить до 3-5 плодов на каждом пасынке.
Огурцы нарастят пасынки с плодами (скриншот)
Кроме того надо обрезать лишние пожелтевшие листья, имеющие повреждения. Можно производить обрезку листьев по принципу "один через два". Один обрезали, два оставили - так по росту растения.
Также нужно отрезать усы, ведь они забирают питательные вещества у растения.
Для того чтобы у растений были силы на наращивание плодов из пасынков, нужно правильно их подкормить.
Эксперт советует омолодить корневую систему. Для этого нужно полить огурцы биостимулятором корневой системы. Такие средства можно купить в спецмагазинах и использовать по инструкции.
Также нужно подкормить универсальным удобрением с формулой, где азота, фосфора и калия - поровну.
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