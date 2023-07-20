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Огурцы будут плодоносить снова и снова! Как восстановить урожайность овоща

Как вырастить рекордные огурцы (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Огурцы часто хорошо плодоносят в начале развития кустов, но затем урожайность идет на убыль, листья желтеют, а плоды мельчают и закручиваются. Как сделать так, чтобы овощи давали качественный урожай долго?

Об этом рассказали на YouTube-канале "Наша дача".

Первый способ - радикальный

Некоторые профессиональные огородники просто заменяют растения. Старые, снизившие плодоношение, выбрасывают, а новую, уже готовую заранее выращенную рассаду, сажают. Но есть и другой, менее радикальный способ.

Второй способ - наращивание пасынков

У взрослых, хорошо развитых и здоровых растений, которые стали плодоносить меньше из-за зрелости, следует удалить верхушку. Постоянное вытягивание истощает растение и новая завязь просто начинает засыхать.

Удалите верхушку у огурцов (скриншот)

После такого действия начнется "оживание" почек в местах, где до этого пасынки удалялись, чтобы растение нарастило крепкий стебель. Когда пасынки отрастут до третьего узла, их нужно будет прищепить.

Таким способом вы сможете получить до 3-5 плодов на каждом пасынке.

Огурцы нарастят пасынки с плодами (скриншот)

Кроме того надо обрезать лишние пожелтевшие листья, имеющие повреждения. Можно производить обрезку листьев по принципу "один через два". Один обрезали, два оставили - так по росту растения.

Также нужно отрезать усы, ведь они забирают питательные вещества у растения.

Подкормите растения

Для того чтобы у растений были силы на наращивание плодов из пасынков, нужно правильно их подкормить.

Эксперт советует омолодить корневую систему. Для этого нужно полить огурцы биостимулятором корневой системы. Такие средства можно купить в спецмагазинах и использовать по инструкции.

Также нужно подкормить универсальным удобрением с формулой, где азота, фосфора и калия - поровну.

Ранее мы писали, как вырастить рекордные томаты в открытом грунте, чтобы на кусте было до 100 плодов.

Также читайте, чем подкормить сладкий перец в июле, чтобы был хороший урожай.

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