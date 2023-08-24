Официально. H&M возвращается в Украину: назван месяц

Когда откроется H&M в Украине

Так, большинство магазинов бренда в Украине будут открыты в ноябре 2023 года.

"После обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов. Мы будем продолжать поддерживать наших коллег, чтобы возобновить деятельность лучшим и безопасным способом и снова пригласить наших клиентов в магазины", - сказал региональный менеджер региона Восточная Европа Мемет Арисой.

Отмечается, что H&M Group поддерживает контакты с местными заинтересованными сторонами относительно того, как лучше поддержать страну и местные общины в процессе их восстановления.

В дополнение к предварительным пожертвованиям в поддержку людей в Украине, H&M Group будет сотрудничать с организациями на местах и участвовать в программах помощи и восстановления.

Информацию об открытии определенных торговых точек сообщат немного позже.

В Украину возвращается H&M (facebook.com/hmukraine)

Что известно о компании

H&M Hennes & Mauritz AB (H&M) - шведский бренд одежды и косметики со штаб-квартирой в Стокгольме, отличительной чертой которой является модная и качественная одежда по доступным ценам.

В 2018 году компания открыла свои первые три магазина в Киеве. По состоянию на октябрь 2021 года сеть H&M в Украине насчитывала уже семь торговых точек: пять - в Киеве, по одному - в Одессе и Харькове.

В начале марта 2022 года ритейлер ушел с украинского рынка, но заявил, что будет продолжать выплату зарплаты сотрудникам, будет оказывать психологическую поддержку и помогать с трудоустройством для выехавших.

Из России бренд вышел еще в 2022 году, а еще пожертвовал на нужды Украины 1,5 млн евро. Также H&M больше недоступен и в Беларуси.