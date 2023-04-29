Официальная "охота". В Украине стартует акция по борьбе с наркотиками

В Украине с 1 мая начинает работать акция "Поймай барыгу - получи кэш". Акция предусматривает реальные выплаты за торговцев наркотиками и четкий план по борьбе с незаконным распространением.

"Я не имею отношения к политике или власти как таковой. Я, кстати, раньше рассказывал о своем бизнесе, он сосредоточен сугубо в IT сфере. Это сеть компаний в разных странах. Мы занимаемся лидогенерацией - если простым языком, привлечением клиентов для наших клиентов" "Привлекаем трафик на самые разные сайты, в основном - ставки и казино. Также мы занимаемся арбитражем трафика - для маленьких компаний по лидогенерации мы работаем "фильтром" - перепродаем для клиентов сгенерированный ими трафик. Ну и так далее", - рассказал Левченко.

По его словам, финансировать акцию готов столько, сколько понадобится. И до тех пор, пока не увеличатся хотя бы вдвое показатели Департамента по борьбе с наркотиками.

"Не буду кривить душой, делаю это и для страны, и для себя. Мне надоело слушать, что я имею отношение к сфере наркоторговли. Этой акцией я хочу показать, что готов не просто опровергнуть этот бред, но и искоренить эту чуму. И да, я готов применять такие радикальные и дорогостоящие меры - как акция "поймай барыгу" - рассказал Левченко.

Акция стартует уже первого мая. Тысячу долларов получит тот, благодаря кому удастся поймать заложника или торговца, у которого полиция обнаружит у него наркотики "в особо крупных размерах".

Чем меньше окажется изъятый вес, тем меньше будут выплаты. Следующая ступенька - пятьсот долларов и за еще более мелкий вес - двести долларов. Таблицу того, что по закону считается "большими" и "особенно большими" размерами, Левченко уже разместил на сайте.

Деньги будут выплачиваться в гривнах, по курсу НБУ на момент задержания. Для этого кому-либо достаточно прийти в ближайший отдел полиции и написать заявление на заложника или торговца, которого он нашел. Штат юристов будет четко проверять всю информацию.

Организаторам акции после этого нужно предоставить копию заявления, видеозапись момента его написания в полиции, выдержку из ЕРДР о возбуждении уголовного производства.

Как только заложника возьмут, рассказывает Левченко, участник сразу получит деньги от фонда.

Отдельные условия для тех, кто готов сдать лабораторию по производству наркотиков. Под прицелом организаторов "Поймай барыгу" - большие лаборатории, производящие от десяти и более килограммов запрещенных веществ.

В интервью меценат обещает десять тысяч долларов за лабораторию, которая производит от десяти до тридцати килограммов наркотиков. За объемы от тридцати и выше килограмм будут платить двадцать пять тысяч долларов.

При этом сам Левченко уверен: его опыт и идеи могут действительно не только помочь в борьбе с распространением опасных препаратов, но и свести торговлю к минимуму.

"Уверен, что чиновники и руководство Нацполиции, ДБН заметят нашу акцию и поймут, что здесь нет никакого мошенничества, ни мошенничества. Хотелось бы, чтобы они начали с нами сотрудничать. У меня есть конкретные идеи, если их реализовать в комплекс, с нашей акцией, с работой полиции, за достаточно короткое время можно было бы если не искоренить полностью, то нанести серьезный удар и по торговле, и по производству. Это возможно, я знаю, как это сделать", - сказал он.