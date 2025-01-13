Фрикасе из лосося: рецепт изысканного семейного ужина
Фрикасе - тушеное блюдо с интересной технологией приготовления. Хотя чаще всего для таких блюд используют мясо, с легкостью можно приготовить фрикасе из лосося.
О том, как готовить фрикасе с лососем и овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Что нужно для фрикасе из лосося
Для того, чтобы приготовить фрикасе из лосося, понадобятся эти продукты:
- филе лосося без кожи - 240 г
- морковь - 120 г
- картофель - 160 г
- томаты черри - 240 г
- цукини - 120 г
- лук репчатый - 100 г
- стручковая фасоль - 80 г
- зеленый горошек - 80 г
- рыбный бульон - 400 мл
- сливки (жирность 33%) - 320 мл
- вино белое сухое - 160 мл
- масло подсолнечное - 80 мл
- паста мисо соевая - 40 г
- петрушка - 20 г
- соль - 6 г
Как готовить фрикасе из лосося
Для того, чтобы приготовить фрикасе из лосося, можно использовать свежую или замороженную рыбу. Перед приготовлением необходимо удалить косточки и нарезать рыбу на небольшие кусочки.
Картофель и морковь необходимо помыть и отварить до готовности, не снимая кожуру. Вареные овощи нужно почистить и нарезать соломкой или кубиками толщиной 5 мм.
Цукини нужно помыть, почистить и также нарезать кубиками или соломкой. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Помидоры нужно помыть, обсушить и разрезать пополам.
Хорошо разогрейте сковороду, смазав ее растительным маслом. Сначала выложите картофель, цукини, морковь и лук. Всыпьте стручковую фасоль и обжарьте все ингредиенты до легкой золотистой корочки.
После этого добавьте лосось. Жарьте рыбу до зарумянивания, а затем добавьте помидоры и зеленый горошек. Когда все ингредиенты обжарятся, их нужно протушить.
Для этого влейте в сковороду вино и выпарите спирт на небольшом огне. Тогда влейте сливки с бульоном, добавьте мисо-пасту и соль по вкусу.
Доведите соус до кипения - тогда фрикасе с лососем будет готово. Перед подачей присыпьте его помытой и измельченной зеленью.
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