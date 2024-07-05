Одежда не пахнет свежестью после стирки? 6 способов это исправить

Почистьте стиральную машину

Если ваше белье пахнет не так свежо, как раньше, возможно, стиральную машину нужно почистить в соответствии с рекомендациями в инструкции.

Обычно советуют чистить стиральную машину по меньшей мере раз в месяц или каждые 30 циклов, чтобы предотвратить накопление грязи и моющего средства в приборе.

Стирайте меньшее количество белья

Хотя может возникнуть желание загрузить стиральную машинку полностью - ведь место еще есть - чтобы сэкономить энергию, воду и время, не стоит класть больше одежды за рекомендуемый вес.

Ведь залог очищения одежды - и насыщения приятным ароматом - состоит в том, чтобы оставить пространство в барабане машинки для лучшей циркуляции воды и средства.

Не оставляйте мокрую одежду в барабане машинки

Выстиранная одежда, оставшаяся в стиральной машине надолго, может приобрести запах плесени, если ее немедленно не вынуть.

Хотя этот запах может появиться через несколько часов, рекомендуют немедленно переместить только что выстиранную одежду в сушилку - или развесить ее на веревках на воздухе - чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Используйте ополаскиватель для белья

Независимо от того, добавляете ли вы эфирные масла к домашнему кондиционеру, или приобретаете полностью натуральное ароматизированное средство, оно является прекрасным способом сделать одежду ароматной.

Как отмечают специалисты, входящие в состав кондиционеров ингредиенты оседают на волокнах ткани, помогая бороться со складками, уменьшая статическое электричество и придавая белью мягкости и свежего аромата.

Сушите одежду на воздухе

Вместо того чтобы класть белье в сушилку или развешивать его в ванной комнате, попробуйте сушить одежду на открытом воздухе.

По словам Мэри Гальярди, эксперта по уборке компании Clorox, сушка белья на открытом незагрязненном воздухе, желательно в ясный день, как можно дольше оставляет белье свежим.

Быстро выводите пятна

Быстрая обработка пятен, оставляющих стойкие запахи (например, пятна от пота), может помочь одежде пахнуть лучше после стирки.

Важно, чтобы пятно вывели как можно раньше. Хотя существуют способы выведения и устаревших пятен из одежды, чем меньше времени будет оставаться пятно, тем легче его будет вывести.