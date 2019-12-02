ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Однозначно можна: Комаровський висловився про головну заборону при купанні

STYLERПерсони    02.12.2019 - 07:32
Однозначно можна: Комаровський висловився про головну заборону при купанні
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський поділився важливою порадою щодо купання дитини

Доктор Комаровський висловився про досить спірне питання щодо купання дитини. Так, представники "старої школи" категорично проти того, щоб дитину під час купання занурювали у воду "з вухами". На думку багатьох, таке купання одразу спровокує у малюка отит.

На своєму персональному сайті педіатр розповів, що думає про зв'язок отитів і "купанні з вухами". До Комаровського звернувся тато малюка, який так купає дитину, а мама категорично проти, оскільки "відразу ж з'явиться запалення середнього вуха".

Фахівець відповів, що "однозначно можна". На його думку, лише пірнання на велику глибину з невеликою часткою ймовірності може стати причиною отиту.

"Ризик якщо і є, то тільки тоді, коли будуть занурюватися у воду одночасно ніс і вуха, та й то - глибоко. Тобто, якщо плавання під водою хоч якось загрожує можливістю розвитку отитів, то просто занурення вух і не занурення при цьому рота і носа ні до чого небезпечного не веде", - стверджує педіатр.

Однозначно можна: Комаровський висловився про головну заборону при купанні

Комаровський розповів, чи можна дитину "купати з вухами" (фото: pixabay.com)

Крім того, Комаровський стверджує, що головною причиною отитів у маленьких дітей є не вода, а слиз, який забиває євстахієву трубу (яка з'єднує порожнину вуха з порожниною носа). Це місце є найслабшим в органі слуху дитини.

"Якщо труба забивається слизом - це і є головна причина отитів. А вода тут ні до чого. Але якщо дитина живе в теплому сухому повітрі з килимами та обігрівачами, тобто у трубі накопичується слиз + тепла ванна (вологе тепле повітря), слиз набухає і перекриває трубу - ось вам і отит", - пише Комаровський.

Найкращою профілактикою отитів, на думку педіатра, є прохолодне і вологе повітря, а також відчинені двері у ванній.

Коли немає кашлю: Комаровський вказав на ознаки небезпечної хвороби Вид вигодовування не має значення: Комаровський відповів на важливе питання
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся