Однозначно можна: Комаровський висловився про головну заборону при купанні

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський поділився важливою порадою щодо купання дитини

Доктор Комаровський висловився про досить спірне питання щодо купання дитини. Так, представники "старої школи" категорично проти того, щоб дитину під час купання занурювали у воду "з вухами". На думку багатьох, таке купання одразу спровокує у малюка отит.

На своєму персональному сайті педіатр розповів, що думає про зв'язок отитів і "купанні з вухами". До Комаровського звернувся тато малюка, який так купає дитину, а мама категорично проти, оскільки "відразу ж з'явиться запалення середнього вуха".

Фахівець відповів, що "однозначно можна". На його думку, лише пірнання на велику глибину з невеликою часткою ймовірності може стати причиною отиту.

"Ризик якщо і є, то тільки тоді, коли будуть занурюватися у воду одночасно ніс і вуха, та й то - глибоко. Тобто, якщо плавання під водою хоч якось загрожує можливістю розвитку отитів, то просто занурення вух і не занурення при цьому рота і носа ні до чого небезпечного не веде", - стверджує педіатр.

Комаровський розповів, чи можна дитину "купати з вухами" (фото: pixabay.com)

Крім того, Комаровський стверджує, що головною причиною отитів у маленьких дітей є не вода, а слиз, який забиває євстахієву трубу (яка з'єднує порожнину вуха з порожниною носа). Це місце є найслабшим в органі слуху дитини.

"Якщо труба забивається слизом - це і є головна причина отитів. А вода тут ні до чого. Але якщо дитина живе в теплому сухому повітрі з килимами та обігрівачами, тобто у трубі накопичується слиз + тепла ванна (вологе тепле повітря), слиз набухає і перекриває трубу - ось вам і отит", - пише Комаровський.

Найкращою профілактикою отитів, на думку педіатра, є прохолодне і вологе повітря, а також відчинені двері у ванній.