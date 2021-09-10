Медик розповів, чому хвилю коронавірусу в Україні вже не зупинити

Україну очікує нова хвиля коронавірусу і вона буде важкою. Все через те, що друге літо поспіль втрачена можливість підготовки дитсадків і шкіл до епідемії.

Про це в програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24 " заявив керівник Національної експертної групи з інформаційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

Медик вважає, що друге літо поспіль уряд не зміг підготувати дитсадки і школи до прийдешньої епідемії.

"Це очікувана ситуація. Швидко підготуватися до нового спалаху і великої кількості захворювань і госпіталізації нам вже не вдасться, тому що все треба робити вчасно. Я був здивований, що Україна неефективно використала час другого літа, коли можна було підготувати дитсадки, школи, щоб хоча б для дитячого населення забезпечити безпечні умови", - сказав лікар.

Епідеміолог вважає, що саме діти є основними розповсюджувачами вірусу. Саме тому кількість нових випадків з кожним днем буде зростати.

"А через те, що ми знаємо, що діти є рушійною силою поширення гострих респіраторних захворювань, в тому числі й COVID-19, то якраз через дитяче населення далі ми будемо спостерігати збільшення, зростаючу динаміку по COVID-19. Ми чекаємо різкий підйом захворюваності, його вже не зупинити", - сказав Александрін.

Зазначимо, що школи перейшли на дистанційне навчання тільки в Івано-Франківській області. В інших регіонах установи працюють в стандартному режимі.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні +3 615 заражених COVID-19.