На одній з вулиць Києва помітили екзотичну тварину: лежала в листях

Відзначається, що крокодил не рухався. Незрозуміло, чи впав він в анабіоз або він помер.

Тварина не рухалася і спокійно лежала в опалому листі.

У Києві в листі помітили крокодила (фото: t.me/ukrinform_news)

Для довідки

При необхідності крокодили впадають в якусь подобу анабіозу. Це відбувається в посуху, коли немає води і видобутку. Крокодил сам себе закопує і впадає в сплячку. Він місяцями може знаходиться під землею, а потім відкопується (коли посуха скінчилася) і йде на полювання.