RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На одній з вулиць Києва помітили екзотичну тварину: лежала в листях

Автор: Людмила Жукова

У Києві на одній з вулиць помітили крокодила. Незрозуміло, як екзотична тварина там опинилася.

Фото плазуна опублікували в Telegram-каналі "Укрінформу".

Відзначається, що крокодил не рухався. Незрозуміло, чи впав він в анабіоз або він помер.

Тварина не рухалася і спокійно лежала в опалому листі.

У Києві в листі помітили крокодила (фото: t.me/ukrinform_news)

Для довідки

При необхідності крокодили впадають в якусь подобу анабіозу. Це відбувається в посуху, коли немає води і видобутку. Крокодил сам себе закопує і впадає в сплячку. Він місяцями може знаходиться під землею, а потім відкопується (коли посуха скінчилася) і йде на полювання.

Як ми раніше писали, під Черкасами на жінку з дитиною на вулиці напав баран і наносив удари.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ