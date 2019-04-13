Одної проблеми їм мало: у Криму вирішили побудувати ще один міст

В окупованому Криму вирішили побудувати ще один міст, який буде з'єднувати Севастопольську бухту і рокаду. Про це повідомили в російському виданні "Комерсант".

В РФ заявили, що готові виділити гроші на будівництво ще одного моста в окупованому Криму. Для цього доведеться розглянути можливість продовження федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя до 2025 року.

Нова дорога в Криму (скріншот)

Для цього потрібно знайти додатково ще 200 мільярдів рублів. Зокрема, ці кошти підуть на будівництво нового мосту, який з'єднає Севастопольську бухту і рокаду. Також окупанти хоча побудувати південний автомобільний обхід Сімферополя і відремонтувати трасу, яка з'єднує Сімферополь з Ялтою і Севастополем.

Кримський міст став джерелом проблем (kremlin.ru)

Так звана влада Криму заявила, що дорогу треба розширити і зробити на ній 22 транспортні розв'язки. На цю дорогу, за попередніми розрахунками планується витратити 103 мільярди рублів.

Міст, який збираються будувати, повинен буде з'єднати Південну і Північну частину Севастополя, так як там зв'язок там в основному по воді, але через погодні умови жителі часто лишаються без зв'язку. Довжина моста складе близько одного кілометра і матиме чотири смуги руху.

Проте раніше заявлялося, що коштів на будівництво цього мосту немає і якщо з'являться джерела фінансування, то в регіоні є безліч інших проблем в інфраструктурі.

В Криму хочуть побудувати ще один міст (скріншот)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що завдяки будові Кримського моста, на окупованому півострові розпочався розгул наркотиків.

А також ми писали про те, що експерти розповіли про те, що Кримський міст необхідно негайно знести.