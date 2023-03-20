Вода изменила цвет: на одном из озер Киева катастрофическая ситуация (фото)

В Голосеевском районе Киева одно из озер в парке поменяло цвет. Местные жители рассказывают, что так происходит постоянно, и подозревают, что кто-то сливает в водоем отходы.

Что происходит с озером в Голосеевском парке

"Состояние прудов в Голосеевском парке. Новый день, "новый цвет". Первое фото 16 марта, второе 9 марта", - написала автор поста Алена Деньга про состояние озера.

Озеро в Голосеевском парке Киева поменяло цвет (фото: Алена Деньга)

Что говорят в природном парке Голосеевский

Пруд находится на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района. Там уверяют, что сейчас вода в пруду прозрачная и чистая.

"Наши сотрудники приехали проверить водоем, но на озере вода прозрачная – никаких следов выброса нет. Если бы нас своевременно известили жители, мы бы раньше выехали на место и зафиксировали бы нарушения, взяли бы забор воды для анализа. Это уже не первый случай, когда вода в озере меняет цвет. Мы уже неоднократно обращались в полицию, составляли акты, отбирали пробы воды, но ситуация не меняется", - рассказали ТСН в Национальном природном парке "Голосеевский".

Мастер Голосеевского парка также сообщает, что ничего такого не происходило, и сейчас вода в озере нормального цвета.

"Если бы был сброс каких-то веществ, то загрязненная вода перелилась бы в другое озеро, но сейчас весь каскад озер имеет прозрачную воду. Как только на пруду растаял лед, то вода в месте, где он таял, имела зеленовато-синий цвет, что тоже взволновало активистов. Но это никак не связано с загрязнением", — рассказала Лилия Голубенко, мастер Голосеевского парка.